В Украине действует обновленная форма декларации по сбору за парковку

Изменения в форму налоговой декларации сбора за парковку начали действовать с 8 декабря.

Источник фото: cfts.org.ua

Изменения в форму налоговой декларации сбора за места для парковки транспортных средств вступили в силу с 8 декабря 2023 года. Указанные изменения исключили строки по определению суммы пени и соответствующие примечания из декларации и ее приложения. Кроме того, они отменили определенные позиции, такие как указание результатов проведения камеральной проверки должностными лицами контролирующих органов.

Эти изменения внес Минфин Украины приказом от 6 октября 2023 года №528, а также уточнил правки приказом от 26 октября 2023 года №599. Они касаются декларации сбора за места для парковки транспортных средств и предназначены для устранения определенных недостатков и неоднозначностей в форме декларации.

Новая форма декларации будет действовать с момента опубликования приказов в "Официальном вестнике", что произошло именно 8 декабря 2023 года. Эти изменения уже вступили в силу, но уплачивать сбор по новой форме декларации нужно будет с результатами отчетности по итогам первого квартала 2024 года.

Относительно позиции Государственной налоговой службы относительно этих изменений и даты их официального применения, пока нет сведений или официальных комментариев.

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