Украл деньги, банковскую карту, паспорт и взял кредит: суд наказал злоумышленника

24-летний житель Хмельницкой области признан виновным по 5 статьям Уголовного кодекса Украины.

В Хмельницкой области суд вынес приговор злоумышленнику, который ограбил мужчину.

В ноябре прошлого года обвиняемый взял у 40-летнего жителя с. Кочубиев Каменец-Подольского района (человека с инвалидностью) сим-карту мобильного оператора, якобы для пользования интернетом. Однако использовал ее, чтобы получить доступ к деньгам, которые были на счету мужчины, передает Хмельницкий апелляционный суд.

Зная пин-код его банковской карты, зарегистрировал на его имя личный кабинет в приложении «Приват24», идентифицировал владельца и получил возможность осуществлять финансовые операции с его карт.

Деньги снимал в банкомате, перечислял на банковские карточки знакомых, пополнял счета мобильных телефонов, расплачивался за товар в магазине. Материальный ущерб составил 20 838 грн.

В декабре он снова наведался в дом потерпевшего. Там из ящика стола похитил его банковскую карту и паспорт. Дома оформил на него кредит на сумму 2300 грн., которые впоследствии снял через банкомат.

К тому же в июне этого года ударом ноги сломал нос своему односельчанину из с. Летово.

В ходе судебного разбирательства дела свою вину в инкриминируемых правонарушениях признал.

Признание вины, искреннее раскаяние, добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшему суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого. Обстоятельством, отягчающим наказание – совершение уголовного правонарушения в отношении лица с инвалидностью.

Пять лет лишения свободы – такое окончательное наказание назначил Чемеровецкий районный суд 24-летнему жителю Каменец-Подольского района, признанным виновным по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 125 УК Украины – умышленное причинение легкого телесного повреждения;

– ч. 4 ст. 185 УК Украины – кража, совершенная в условиях военного положения;

– ч. 2 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное повторно;

– ч. 1 ст. 357 УК Украины – похищение официального документа, совершенное по корыстным мотивам;

– ч. 3 ст. 357 УК Украины – незаконное завладение паспортом;

– ч. 1 ст. 361 УК Украины – несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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