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  1. В Украине

Какой штраф предусмотрен за стимулирование продажи табачных изделий и электронных сигарет

18:41, 11 декабря 2023
Производителям запрещено безвозмездно раздавать или обменивать такие изделия и создавать эффект «присутствия» во время развлекательных мероприятий.
Какой штраф предусмотрен за стимулирование продажи табачных изделий и электронных сигарет
Изображение: freepik.com
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Антитабачный закон защищает здоровье молодых украинцев, поэтому наряду с рекламой запрещается стимулирование продажи табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей к ним и устройств для нагрева табака.

За нарушение закона предусмотрен штраф 30 000 гривен за каждый факт или мероприятие стимулирования продаж, и в случае повторного нарушения в течение года — 50 000 гривен каждый раз.

Как рассказали в Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, это означает, что производителям запрещено:

  • быть спонсорами любых мероприятий или сообществ;
  • безвозмездно раздавать или обменивать такие изделия;
  • продавать электронные приборы для курения в наборах с другими товарами;
  • создавать эффект «присутствия» во время развлекательных мероприятий;
  • рекламироваться на транспорте и в интернете.

Подать жалобу на такое нарушение можно в Госпродпотребслужбу или через сервис Центра общественного здоровья.

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