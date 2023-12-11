Конкурс на должности судей местных хозяйственных судов: обнародовали результаты формирования рейтинга

В Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоялось формирование рейтинга участников конкурса на занятие 30 должностей судей местных хозяйственных судов.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала результаты формирования 8 и 10 декабря рейтинга участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов

В Комиссии сообщили, что состоялось формирование рейтинга участников конкурса на занятие 30 должностей судей местных хозяйственных судов в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 № 95/зп-23.

Протокол формирования рейтинга участников конкурса на должность судьи местного суда по состоянию на 10.12.2023:

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей 5 декабря 2023 года утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных административных судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.

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