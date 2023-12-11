Конкурс на посади суддів місцевих господарських судів: оприлюднили результати формування рейтингу

В Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулося формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття 30 посад суддів місцевих господарських судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила результати формування 8 та 10 грудня 2023 року рейтингу учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів

У Комісії повідомили, що відбулося формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття 30 посад суддів місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23.

Протокол формування рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого суду станом на 10.12.2023:

Раніше ми писали, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 грудня 2023 року затвердила рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих адміністративних судів у межах конкурсу, оголошеного 14 вересня 2023 року.

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