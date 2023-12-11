Мінкульт вимагає зупинити будівництво біля пам’ятки архітектури «Будинок з комахами» у Києві

Мінкульт звернувся до поліції, аби зупинити будівництво, яке порушило вимоги законодавства.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до поліції з вимогою припинити будівництво поряд із пам’яткою архітектури «Будинок з комахами» у Києві. Йдеться про дотримання вимог КМДА щодо зупинення будівництва на вулиці Володимирській, 95/42 у Києві, де розташована пам’ятка архітектури місцевого значення – «Будинок прибутковий Марії Станіславської», – повідомляє пресслужба МКІП.

За інформацією МКІП, будівельні роботи порушили вимоги законодавства, оскільки виконувались без письмового дозволу Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради та без погодженої науково-проектної документації.

Будівельні заходи в прилеглій до пам’ятки архітектури зоні вже завдали шкоди історичній споруді. Варто відзначити, що раніше будівники ігнорували вимогу КМДА щодо припинення будівництва.

Ділянка, де відбуваються будівельні роботи, знаходиться в межах Центрального історичного ареалу Києва і регулюється застосуванням Історико-архітектурного опорного плану Києва, затвердженого наказом МКІП.

Початково цей будинок був включений до переліку об’єктів культурної спадщини, а потім, згідно з рішенням від 16 червня 2023 року, внесений до Реєстру нерухомих пам’яток як пам’ятка архітектури місцевого значення.

Зазначене віднесення до категорії пам’яток культурної спадщини відповідно до законодавства України передбачає певні заходи та обмеження щодо будівельних робіт, спрямованих на збереження та охорону таких пам’яток, визначених законом «Про охорону культурної спадщини».

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