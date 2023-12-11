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  1. В Украине

Минкульт требует остановить строительство возле памятника архитектуры «Дом с насекомыми» в Киеве

12:33, 11 декабря 2023
Минкульт обратился в полицию, чтобы остановить строительство, которое нарушило требования законодательства.
Минкульт требует остановить строительство возле памятника архитектуры «Дом с насекомыми» в Киеве
Источник фото: vechirniy.kyiv.ua
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Министерство культуры и информационной политики обратилось в полицию с требованием прекратить строительство рядом с памятником архитектуры "Дом с насекомыми" в Киеве. Речь идет о соблюдении требований КГГА по остановке строительства на улице Владимирской, 95/42 в Киеве, где расположен памятник архитектуры местного значения - "Дом доходный Марии Станиславской", - сообщает пресс-служба МКИП.

По информации МКИП, строительные работы нарушили требования законодательства, поскольку выполнялись без письменного разрешения Департамента охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета и без согласованной научно-проектной документации.

Строительные мероприятия в прилегающей к памятнику архитектуры зоне уже нанесли ущерб историческому сооружению. Стоит отметить, что ранее строители игнорировали требование КГГА о прекращении строительства.

Участок, где происходят строительные работы, находится в пределах Центрального исторического ареала Киева и регулируется применением Историко-архитектурного опорного плана Киева, утвержденного приказом МКИП.

Изначально этот дом был включен в перечень объектов культурного наследия, а затем, согласно решению от 16 июня 2023 года, внесен в Реестр недвижимых памятников как памятник архитектуры местного значения.

Указанное отнесение к категории памятников культурного наследия в соответствии с законодательством Украины предусматривает определенные меры и ограничения по строительным работам, направленным на сохранение и охрану таких памятников, определенных законом "Об охране культурного наследия".

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