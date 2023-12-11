Можно ли платить единый социальный взнос за другое лицо: разъяснение налоговиков

Юрлицо, ФЛП или физлицо не может уплатить денежное обязательство с ЕСВ за других лиц, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства.

Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве разъяснило, можно ли уплачивать единый социальный взнос за другое лицо.

Так, согласно части четвертой ст. 8 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями порядок начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование определяется Законом № 2464 , в части администрирования – Налоговым кодексом Украины, и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами центрального органа исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующую государственную финансовую политику.

Плательщик единого взноса обязан своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос (п. 1 части второй ст. 6 Закона № 2464).

В случае выявления своевременно неуплаченных сумм страховых взносов плательщики единого взноса обязаны самостоятельно вычислить эти взносы и уплатить их с начислением пени в порядке и размерах, определенных ст. 25 Закона № 2464 (часть вторая ст. 25 Закона № 2464).

В случаях полной ликвидации юридического лица или смерти физического лица, признания его безвестно отсутствующим, недееспособным, объявления умершим и отсутствия лиц, которые согласно Закону № 2464 несут обязательства по уплате единого взноса, сумма недоимки подлежит списанию (часть седьмая ст. 25). №2464).

Согласно части восьмой ст. 25 Закона № 2464 в случае ликвидации юридического лица – плательщика единого взноса или утраты плательщиком по другим причинам статуса плательщика единого взноса сумма недоимки уплачивается за счет средств и иного имущества плательщика. В таком случае ответственными за погашение недоимки являются:

ликвидационная комиссия – в отношении юридического лица – плательщика ликвидируемого единого взноса;

юридическое лицо – относительно образованных им филиала, представительства или другого

обособленного подразделения – ликвидируемого плательщика единого взноса.

В случае недостаточности у плательщика единого взноса средств и другого имущества для уплаты недоимки ответственными за ее уплату:

учредители или участники юридического лица – плательщика единого взноса, ликвидируемого, если по закону они несут полную или дополнительную ответственность по его обязательствам;

юридическое лицо – относительно образованных им филиала, представительства и прочего

обособленного подразделения – ликвидируемого плательщика единого взноса;

правопреемники юридического лица – ликвидируемого плательщика единого взноса.

При слиянии, присоединении, выделении, разделении, преобразовании плательщика единого взноса обязательства по уплате недоимки возлагаются на лиц, к которым в соответствии с законодательством перешли его права и обязанности.

Передача плательщиками единого взноса своих обязанностей по его уплате третьим лицам запрещена, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства (часть девятая ст. 25 Закона № 2464).

Таким образом, юридическое лицо, физическое лицо – предприниматель (кроме электронных резидентов (э-резидентов) или физическое лицо не может уплатить денежное обязательство по единому взносу за других лиц, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства) .

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