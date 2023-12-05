Окружные административные суды получат новых судей: утвержден рейтинг победителей конкурса

15 местных административных судов получат 30 судей.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 5 декабря 2023 года утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных административных судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 декабря состоялась процедура формирования рейтинга в рамках конкурса на должности судей местных административных судов.

В конкурсе на 30 вакантных должностей судей окружных административных судов изъявили желание взять участие 61 кандидат.

Согласно правилам конкурса, кандидаты имели возможность выбрать суды последовательно, согласно собственным позициям в рейтинге на должности судей местных административных судов. То есть, чем выше баллы кандидат получил по итогам квалификационного экзамена, а соответственно и позицию в рейтинге, тем лучший суд (по мнению кандидата), он мог выбрать.

Соответственно, 1 декабря кандидаты с высокими баллами в рейтинге, преимущественно из числа адвокатов, прокуроров, ученых-правоведов, избрали следующие суды:

Максимчук Александр Алексеевич – избран Ровенский окружной административный суд

Бабенко Дмитрий Анатольевич – избран Одесский окружной административный суд

Ремез Екатерина Игоревна – Днепропетровский окружной административный суд

Шепелюк Виталий Леонидович – Волынский окружной административный суд

Висьтак Мария Ярославовна – Киевский окружной административный суд

Андрусов Ульяна Богдановна – Львовский окружной административный суд

Стецик Назар Васильевич – Волынский окружной административный суд

Мартынюк Александр Владимирович – Хмельницкий окружной административный суд

Дацко (Кондратюк) Юлия Степановна – Львовский окружной административный суд

Сидорова Ирина Анатольевна – Львовский окружной административный суд

Сижук Ольга Владимировна – Черновицкий окружной административный суд

Бондаренко Евгений Евгеньевич – Днепропетровский окружной административный суд

Юзькив Николай Иванович – Тернопольский окружной административный суд

Грицюк Роман Петрович - Тернопольский окружной административный суд

Лемищак Дмитрий Михайлович – Житомирский окружной административный суд

Сас Евгений Владимирович – Киевский окружной административный суд

Печенный Евгений Владимирович – Хмельницкий окружной административный суд

Мосийчук Лилия Марьяновна - Житомирский окружной административный суд

Хлимоненкова Марина Вячеславовна – Одесский окружной административный суд

Караван Роман Викторович – Одесский окружной административный суд

Лукашова Елена Борисовна – Черниговский окружной административный суд

Мороз Игорь Славикович – Житомирский окружной административный суд

Савонюк Мирослав Ярославович – Кировоградский окружной административный суд

Сластьон Анна Олеговна - Днепропетровский окружной административный суд

Ширант Алла Анатольевна – Харьковский окружной административный суд

Дубина Мария Николаевна - Черниговский окружной административный суд

Пасечник Ольга Владимировна - Харьковский окружной административный суд

Садовая Мария Ивановна – Харьковский окружной административный суд

Бевза Владимир Игоревич – Полтавский окружной административный суд

Деревянко Лина Леонидовна – Николаевский окружной административный суд

Кроме того, 5 декабря ВККС разрешила ситуацию, которая сложилась еще с одной вакантной должностью судьи Житомирского окружного административного суда.

1 декабря кандидаты Мороз Игорь Славикович и Приходько Оксана Григорьевна, получившие одинаковое количество баллов по итогам квалификационного экзамена, избрали один суд – Житомирский окружной административный суд.

Следовательно, кому в итоге достанется должность судьи Житомирского окружного административного суда, ВККС определяла по дополнительному показателю – стажу работы в сфере права.

Было установлено, что общий стаж работы у Игоря Мороза составляет 16 лет, 1 месяц и 29 дней.

В то время как у Оксаны Приходько стаж работы в сфере права составил 21 год, 9 месяцев и 5 дней. В частности, она работала помощником судьи Кассационного административного суда в составе ВС.

Таким образом, должность судьи Житомирского окружного административного суда получит Оксана Приходько.

Теперь ВККС остается оформить соответствующие рекомендации для назначения на должности судей.

Отметим, что 1 декабря четверо кандидатов с более низкими баллами, ознакомившись со списком оставшихся для избрания судов, написали заявления о прекращении участия в конкурсе.

Напомним, что всего конкурс, в котором могут принять участие только участники отбора на должности судей 2017 года, был объявлен на 500 вакансий судей местных общих судов, 30 судей местных административных судов и 30 судей местных хозяйственных судов.

Аналогичный конкурс на 30 должностей судей местных хозяйственных судов состоится 8 декабря, а на 500 должностей судей общих местных судов – 15-16 декабря.

Автор: Вячеслав Хрипун

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