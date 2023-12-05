Окружные административные суды получат новых судей: утвержден рейтинг победителей конкурса

Высшая квалификационная комиссия судей 5 декабря 2023 года утвердила рейтинг участников конкурса на должности судей местных административных судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 декабря состоялась процедура формирования рейтинга в рамках конкурса на должности судей местных административных судов.
В конкурсе на 30 вакантных должностей судей окружных административных судов изъявили желание взять участие 61 кандидат.
Согласно правилам конкурса, кандидаты имели возможность выбрать суды последовательно, согласно собственным позициям в рейтинге на должности судей местных административных судов. То есть, чем выше баллы кандидат получил по итогам квалификационного экзамена, а соответственно и позицию в рейтинге, тем лучший суд (по мнению кандидата), он мог выбрать.
Соответственно, 1 декабря кандидаты с высокими баллами в рейтинге, преимущественно из числа адвокатов, прокуроров, ученых-правоведов, избрали следующие суды:
Максимчук Александр Алексеевич – избран Ровенский окружной административный суд
Бабенко Дмитрий Анатольевич – избран Одесский окружной административный суд
Ремез Екатерина Игоревна – Днепропетровский окружной административный суд
Шепелюк Виталий Леонидович – Волынский окружной административный суд
Висьтак Мария Ярославовна – Киевский окружной административный суд
Андрусов Ульяна Богдановна – Львовский окружной административный суд
Стецик Назар Васильевич – Волынский окружной административный суд
Мартынюк Александр Владимирович – Хмельницкий окружной административный суд
Дацко (Кондратюк) Юлия Степановна – Львовский окружной административный суд
Сидорова Ирина Анатольевна – Львовский окружной административный суд
Сижук Ольга Владимировна – Черновицкий окружной административный суд
Бондаренко Евгений Евгеньевич – Днепропетровский окружной административный суд
Юзькив Николай Иванович – Тернопольский окружной административный суд
Грицюк Роман Петрович - Тернопольский окружной административный суд
Лемищак Дмитрий Михайлович – Житомирский окружной административный суд
Сас Евгений Владимирович – Киевский окружной административный суд
Печенный Евгений Владимирович – Хмельницкий окружной административный суд
Мосийчук Лилия Марьяновна - Житомирский окружной административный суд
Хлимоненкова Марина Вячеславовна – Одесский окружной административный суд
Караван Роман Викторович – Одесский окружной административный суд
Лукашова Елена Борисовна – Черниговский окружной административный суд
Мороз Игорь Славикович – Житомирский окружной административный суд
Савонюк Мирослав Ярославович – Кировоградский окружной административный суд
Сластьон Анна Олеговна - Днепропетровский окружной административный суд
Ширант Алла Анатольевна – Харьковский окружной административный суд
Дубина Мария Николаевна - Черниговский окружной административный суд
Пасечник Ольга Владимировна - Харьковский окружной административный суд
Садовая Мария Ивановна – Харьковский окружной административный суд
Бевза Владимир Игоревич – Полтавский окружной административный суд
Деревянко Лина Леонидовна – Николаевский окружной административный суд
Кроме того, 5 декабря ВККС разрешила ситуацию, которая сложилась еще с одной вакантной должностью судьи Житомирского окружного административного суда.
1 декабря кандидаты Мороз Игорь Славикович и Приходько Оксана Григорьевна, получившие одинаковое количество баллов по итогам квалификационного экзамена, избрали один суд – Житомирский окружной административный суд.
Следовательно, кому в итоге достанется должность судьи Житомирского окружного административного суда, ВККС определяла по дополнительному показателю – стажу работы в сфере права.
Было установлено, что общий стаж работы у Игоря Мороза составляет 16 лет, 1 месяц и 29 дней.
В то время как у Оксаны Приходько стаж работы в сфере права составил 21 год, 9 месяцев и 5 дней. В частности, она работала помощником судьи Кассационного административного суда в составе ВС.
Таким образом, должность судьи Житомирского окружного административного суда получит Оксана Приходько.
Теперь ВККС остается оформить соответствующие рекомендации для назначения на должности судей.
Отметим, что 1 декабря четверо кандидатов с более низкими баллами, ознакомившись со списком оставшихся для избрания судов, написали заявления о прекращении участия в конкурсе.
Напомним, что всего конкурс, в котором могут принять участие только участники отбора на должности судей 2017 года, был объявлен на 500 вакансий судей местных общих судов, 30 судей местных административных судов и 30 судей местных хозяйственных судов.
Аналогичный конкурс на 30 должностей судей местных хозяйственных судов состоится 8 декабря, а на 500 должностей судей общих местных судов – 15-16 декабря.
Автор: Вячеслав Хрипун
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