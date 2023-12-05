10 тонн российских автозапчастей, которые пытались нелегально ввезти в Украину, передано на нужды Сил обороны

Отремонтируют транспортные средства Госпогранслужбы, поврежденные во время боевых действий.

Фото: ГБР

Правоохранители и таможенники помешали ввозу на территорию Украины более 10 тонн автозапчастей от российского концерна "ГАЗ" на общую сумму более 5 млн гривен. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Отмечается, что во избежание санкций представители рф собирались ввозить контрабандную продукцию в Украину через третьи страны. По разработанной организаторами схеме товар сначала регистрировался на белорусские фирмы-прокладки, после чего отправлялся по адресу европейских компаний, которые якобы уже официально экспортировали продукцию в Украину.

Правоохранители разоблачили махинации при попытке оформления товара на Киевской таможне в августе 2023 года. В ходе проверки сопроводительных документов было установлено, что запчасти поставляются по контракту с расчетами в российских рублях. Конечным получателем средств является коммерческая структура, банковский счет которой открыт в рф.

Обнаруженные автозапчасти были изъяты и переданы в Государственную пограничную службу.

Благодаря этому транспортные средства Госпогранслужбы, поврежденные во время боевых действий, будут отремонтированы и помогут выполнять оперативные задачи по защите нашей страны.

Товары российского производства изъяты в рамках уголовного производства по факту пособничества стране-агрессору. Следствие продолжается.

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