Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Решение Конституционного Суда Украины в деле о малозначительности споров не признает неконституционным процессуальные фильтры в кассационной инстанции. Это отметила коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в определении от 27 ноября 2023 года по делу 910/13980/22.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 22 листопада Конституційний Суд України ухвалив Рішення № 10-р(ІІ)/2023 у справі щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах. Так, КСУ визнав неконституційними пункти 1, 5 ч. 6 статті 19 ЦПК, які визначають, що малозначними справами є:

1 – справи, у яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – тобто, станом на 2023 рік 268 400 грн;

5 – справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує 250 прожиткового мінімуму, тобто, 671 000 грн.

Зокрема, КСУ зазначив, що установлення у процесуальному законі розміру ціни позову як критерію для віднесення справи до категорії малозначних має бути ґрунтовано на принципові домірності, що зобовʼязує державу визначити в Кодексі такий розмір ціни позову, який не буде надмірним для обраної мети та не спотворить розуміння справи як малозначної для особи.

Разом з тим, визначені розміри ціни позову як критерії віднесення справи до категорії малозначних у сумах 268 400 грн та 671 000 грн є не лише значними, а й перевищують установлені в законі розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати.

Зокрема, визначений у пункті 1 розмір ціни позову перевищує 40 мінімальних заробітних плат та дорівнює 8 рокам одержання особою виплат у разі, якщо ці виплати дорівнюватимуть розміру прожиткового мінімуму. За пунктом 5 ціна позову перевищує 100 мінімальних заробітних плат та дорівнює 20 рокам одержання особою виплат у розмірі прожиткового мінімуму.

Крім того, КСУ зауважив, що згідно з Європейською процедурою розвʼязання дрібних позовів у країнах ЄС (Правила ESCP) процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5 000 євро.

Водночас в Україні, щоб цивільна справа не вважалася малозначною, ціна позову має становити за офіційним курсом Національного банку більше 6 801 євро, а у справах про захист прав споживачів – більше 17 002 євро.

Отже, як вказав КСУ, приписи пунктів 1, 5 частини шостої статті 19 ЦПК визначають грошовий критерій віднесення справ до категорії малозначних у розмірах, що перевищують аналогійний показник, установлений у Правилах ESCP.

Ці пункти утрачають чинність через 6 місяців із дня ухвалення КСУ цього Рішення, тобто, у травні 2024 року. До того часу Верховній Раді треба привести нормативне регулювання у відповідність до Конституції та цього Рішення КСУ.

Менше 1,24 млн грн – малозначна: що сказав КГС ВС

Колегія суддів Касаційного господарського суду (головуючий – Юрій Чумак) ухвалою від 27 листопада 2023 року по cправі №910/13980/22 відмовила у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою військової частини Національної Гвардії України – через малозначність.

В обґрунтування цієї відмови судді зазначили, що предметом спору у цій справі є стягнення пені в розмірі 323 648,84 грн та штрафу в розмірі 227 146,08 грн за прострочення виконання зобов`язання, визначеного договором поставки.

А це менше, ніж 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2022. Тобто, менше 1 240 500 грн.

У поданій касаційній скарзі, обґрунтовуючи наявність підстави для відкриття касаційного провадження, скаржник посилаючись на підпункт «в» пункту 2 частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу, зазначає, що дана справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу.

Але колегія суддів дійшла висновку про відсутність обставин для відкриття касаційного провадження у справі.

Як зазначив КГС ВС, «Верховний Суд виконує функцію «суду права», що розглядає спори, які мають найважливіше (принципове) значення для суспільства та держави, та не є «судом фактів».

«Учасники судового процесу мають розуміти, що визначені підпунктами а, б, в, г пункту 2 частини 3 статті 287 Господарського процесуального кодексу України випадки є виключенням із загального правила і необхідність відкриття касаційного провадження у справі на підставі будь-якого з них потребує належних, фундаментальних обґрунтувань, як від заінтересованих осіб, так і від Суду, оскільки в іншому випадку принцип «правової визначеності» буде порушено», - зауважили судді ВС.

Крім того, колегія суддів КГС ВС вважає за необхідне зазначити, що Рішенням КСУ від 22 листопада 2023 року №10-р(ІІ)/2023 щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах визнано конституційним пункт 2 частини третьої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України (щодо процесуальних фільтрів касаційної інстанції) та визнано такими, що є неконституційними пункти 1, 5 частини шостої статті 19 Цивільного процесуального кодексу України (щодо ціни позову для визначення малозначних справ у цивільному процесі). Пункти 1, 5 частини шостої статті 19 ЦПК, які визнані неконституційними, утрачають чинність через 6 місяців із дня ухвалення КСУ цього Рішення.

Отже, зазначене Рішення Конституційного Суду, на думку колегії суддів КГС ВС, не стосується застосування положень ГПК, а саме частини 5 статті 12 та пункту 2 частини 3 статті 287 Господарського процесуального кодексу «та не визнає неконституційним процесуальні фільтри в касаційній інстанції».

Автор: Наталья Мамченко

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