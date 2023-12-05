Непал требует от рф не вербовать своих граждан на войну против Украины: есть информация о 6 убитых непальцах

В то же время страна пытается вернуть из российской армии от 150 до 200 непальцев, которых завербовали на войну против Украины.

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Непал призвал россию не вербовать своих граждан на войну против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Правительство страны также требует немедленно отправлять обратно на родину попавших туда непальских солдат. Это произошло после сообщения о том, что шесть непальцев погибли на службе в армии рф.

Непал требует от рф вернуть тела погибших и выплатить компенсации их семьям. В то же время страна пытается вернуть из российской армии от 150 до 200 непальцев, которых завербовали на войну против Украины.

Также продолжаются дипломатические меры, чтобы освободить из украинского плена одного гражданина Непала, попавшего туда в качестве солдата российской армии.

Непал призывает своих граждан не вступать в армию ни одной из стран, в которых идет война или ведущих войну.

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