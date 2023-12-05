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  1. В Украине

Трудоустраивали уклонистов к стратегическим предприятиям для выезда за границу: в Одессе разоблачили схему

17:02, 5 декабря 2023
Стоимость фиктивного трудоустройства с последующим выездом за границу составила 4500 долларов.
Трудоустраивали уклонистов к стратегическим предприятиям для выезда за границу: в Одессе разоблачили схему
Фото: npu.gov.ua
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В Одессе правоохранители задержали организатора «схемы» выезда за границу уклонистов, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечают правоохранители, мужчин призывного возраста трудоустраивали в стратегически важные частные предприятия и фирмы. Тем самым они получали «бронь» и в дальнейшем на основании заграничной командировки пересекали госграницу.

«По предварительным данным, по такой схеме выехало по меньшей мере пять человек.

Согласно разработанной «схеме» фигурант собирал пакет документов желающих уехать за границу, трудоустраивал их в стратегически важные частные предприятия и фирмы. На основании этого получалась так называемая бронь для новых работников и соответствующие материалы направлялись в ТЦК», – сообщили в полиции.

В дальнейшем «клиентов» отправляли в заграничную рабочую «командировку». Следовательно, они получали основания для беспрепятственного пересечения государственной границы. Стоимость фиктивного трудоустройства с последующим выездом за границу составила 4500 долларов США.

Фото: npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что пограничники задержали восемь человек возле украинско-словацкой границы, среди которых был обнаружен организатор переправной схемы, который руководил процессом незаконного пересечения границы.

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