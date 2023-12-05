Шесть судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

В ВККС проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

В понедельник, 4 декабря, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Тесленко Ирина Александровна – Кременский районный суд Луганской области – 835,875 баллов – соответствует занимаемой должности

Брагина Александра Евгеньевна – Киевский окружной административный суд – прекратить квалификационную оценку

Ходько Вадим Николаевич – Куйбышевский районный суд Запорожской области – 837,25 – соответствует занимаемой должности

Капитонов Виктор Игоревич – Селидовский городской суд Донецкой области – 846,75 – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии. Вопрос поддержки этого решения внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Борденюк Владимир Васильевич – Святошинский районный суд города Киева – перерыв до 18.12.2023

Молодецкий Роман Игоревич – Полтавский окружной административный суд – 787,625 – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии. Вопрос поддержки этого решения внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Лунева Дарья Юрьевна – Лисичанский городской суд Луганской области – 671 – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии. Вопрос поддержки этого решения внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Усенко Людмила Николаевна – Глуховский горрайонный суд Сумской области – 745,875 – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии. Вопрос поддержки этого решения внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Ранее сообщалось, что судья Хмельницкого окружного админсуда подтвердил способность осуществлять правосудие.

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