В киевских парках и скверах вместо технической соли будут использовать гранитную крошку и бишофит

В этом году для борьбы с гололедицей в 130 парках и скверах столицы вместо технической соли будут использовать гранитную крошку и бишофит.
По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, по результатам прошлогоднего успешного эксперимента по использованию гранитной крошки в 50 парках и скверах столицы город решил продолжить и масштабировать этот подход.
«Кроме гранитной крошки, мы также будем использовать бишофит – природный минерал с высоким содержанием магния и калия. Оба варианта являются прекрасными антигололедными средствами, а главное – дружественными к окружающей среде», – отметил он.
По его словам, гранитную крошку и бишофит будут использовать этой зимой в 130 парках и скверах во всех районах столицы вместо технической соли.
Как отмечают в Департаменте по защите окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, гранитная крошка уже давно используется вместо технической соли в Скандинавских странах, а также в Австрии, Германии и США.
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