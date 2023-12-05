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  1. В Украине

В киевских парках и скверах вместо технической соли будут использовать гранитную крошку и бишофит

16:45, 5 декабря 2023
Гранитную крошку и бишофит будут использовать этой зимой в 130 парках и скверах во всех районах столицы.
В киевских парках и скверах вместо технической соли будут использовать гранитную крошку и бишофит
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В этом году для борьбы с гололедицей в 130 парках и скверах столицы вместо технической соли будут использовать гранитную крошку и бишофит.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, по результатам прошлогоднего успешного эксперимента по использованию гранитной крошки в 50 парках и скверах столицы город решил продолжить и масштабировать этот подход.

«Кроме гранитной крошки, мы также будем использовать бишофит – природный минерал с высоким содержанием магния и калия. Оба варианта являются прекрасными антигололедными средствами, а главное – дружественными к окружающей среде», – отметил он.

По его словам, гранитную крошку и бишофит будут использовать этой зимой в 130 парках и скверах во всех районах столицы вместо технической соли.

Как отмечают в Департаменте по защите окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, гранитная крошка уже давно используется вместо технической соли в Скандинавских странах, а также в Австрии, Германии и США.

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