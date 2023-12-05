Ректору оккупационного «Луганского университета имени Даля» заочно дали 10 лет тюрьмы

Он активно участвовал в подготовке и проведении псевдореферендума о «присоединении» Луганской области к рф.

Осужден ректор оккупационного "Луганского университета им. Даля", который помогал организовать псевдореферендум. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Суд признал жителя Луганщины виновным в пособничестве рф и назначил ему 10 лет за решеткой.

Доказано, что он активно участвовал в подготовке и проведении псевдореферендума

В июле 2022 года мужчина организовал в помещении университета заседание так называемого "второго состава общественной палаты лнр". На нем было принято решение о создании "общественного штаба референдума о присоединении лнр к рф".

Он предоставил помещение учебного заведения для голосования и размещения так называемой избирательной комиссии.

В день так называемого "волеизъявления" осужденный голосовал на "камеру". В пропагандистском видео незаконный референдум – долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета.

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