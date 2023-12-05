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Отказался от мобилизации, потому что запретила жена: в Тернопольской области суд наказал мужчину

16:07, 5 декабря 2023
Военнообязанный объяснил, что его жена устроила скандал и потребовала, чтобы он никуда не шел.
Отказался от мобилизации, потому что запретила жена: в Тернопольской области суд наказал мужчину
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В Тернопольской области осудили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. Он заявил, что не имеет никаких навыков владения оружием. Также одной из причин было то, что «жена устроила скандал и потребовала, чтобы он никуда не уходил». Об этом говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, 12 июля 2023 года ВЛК признала мужчину годным к службе в армии. В тот же день он получил повестку и должен был 14 июля прийти в военкомат. Однако житель Тернопольщины проигнорировал это.

На суде мужчина объяснил, что 12 июля отмечал праздник апостолов Петра и Павла. В тот день приехали военными и отвезли его в ТЦК и СП для прохождения ВВК. Там мужчину сочли годным к службе в армии и вручили «боевую повестку» на 14 июля. Мужчина объяснил, что проигнорировал службу в армии, потому что «служил в пожарном взводе в воинской части и никаких навыков владения оружием и боевого опыта не имеет». Также он объяснил, что его жена устроила скандал и потребовала, чтобы он никуда не шел. На суде мужчина добавил, что не желает служить в армии.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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