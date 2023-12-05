Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.

Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

  1. В Украине

Какой порядок подтверждения стажа в случае ликвидации предприятия: разъяснение

15:49, 5 декабря 2023
Основным документом, подтверждающим стаж работы за период до внедрения персонифицированного учета, является трудовая книжка.
Какой порядок подтверждения стажа в случае ликвидации предприятия: разъяснение
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок подтверждения стажа в случае ликвидации предприятия. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Згідно із Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку, є трудова книжка.

У разі коли підприємство, яке ліквідовано без правонаступника, стаж/періоди роботи можна підтвердити трудовою книжкою, даними персоніфікованого обліку або довідками, виданими архівними установами.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства або відсутності архівних даних страховий стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі колгоспі) і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника (п.18 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637).

Якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального стажу роботи приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

Спеціальний (пільговий) стаж не передбачено підтверджувати свідками.

У разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника підтвердження спеціального стажу роботи здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України (постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1).

Для підтвердження пільгового стажу роботи заявник (його законний представник або представник, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально) подає до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від території обслуговування цього органу такі документи:

- заяву про підтвердження стажу роботи (за формою, затвердженою додатком 2 до Постанови № 18-1);

- документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у т.ч. архівні) — щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

- трудову книжку;

- документи, видані архівними установами (довідка про заробітну плату, копії документів про проведення атестації робочих місць, копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідка про їх відсутність);

- інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Комісія приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття повідомляє заявника про прийняте рішення.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області