Какой порядок подтверждения стажа в случае ликвидации предприятия: разъяснение

Основным документом, подтверждающим стаж работы за период до внедрения персонифицированного учета, является трудовая книжка.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок подтверждения стажа в случае ликвидации предприятия. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Згідно із Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку, є трудова книжка.

У разі коли підприємство, яке ліквідовано без правонаступника, стаж/періоди роботи можна підтвердити трудовою книжкою, даними персоніфікованого обліку або довідками, виданими архівними установами.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства або відсутності архівних даних страховий стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі колгоспі) і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника (п.18 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637).

Якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального стажу роботи приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

Спеціальний (пільговий) стаж не передбачено підтверджувати свідками.

У разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника підтвердження спеціального стажу роботи здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України (постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1).

Для підтвердження пільгового стажу роботи заявник (його законний представник або представник, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально) подає до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від території обслуговування цього органу такі документи:

- заяву про підтвердження стажу роботи (за формою, затвердженою додатком 2 до Постанови № 18-1);

- документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у т.ч. архівні) — щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

- трудову книжку;

- документи, видані архівними установами (довідка про заробітну плату, копії документів про проведення атестації робочих місць, копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідка про їх відсутність);

- інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Комісія приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття повідомляє заявника про прийняте рішення.

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