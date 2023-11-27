В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.

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Конституційний Суд України відзначив дисбаланс в українському законодавчому регулюванні питання малозначних справ.

Так, КСУ у Рішенні № 10-р(ІІ)/2023 від 22 листопада щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах зауважив, що згідно з Європейською процедурою розвʼязання дрібних позовів у країнах ЄС (Правила ESCP) процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5 000 євро.

Водночас в Україні визначені в частині 6 статті 19 Цивільного процесуального кодексу розміри ціни позову як критерії віднесення справи до категорії малозначних становлять 268 400 грн та 671 000 грн.

Так, згідно з пунктами 1, 5 ч. 6 статті 19 ЦПК малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму та справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму.

Отже, щоб цивільна справа не вважалася малозначною, ціна позову має становити за офіційним курсом Національного банку більше 6 801 євро, а у справах про захист прав споживачів – більше 17 002 євро.

Отже, як вказав КСУ, приписи пунктів 1, 5 частини шостої статті 19 ЦПК визначають грошовий критерій віднесення справ до категорії малозначних у розмірах, що перевищують аналогійний показник, установлений у Правилах ESCP.

Зазначимо, що Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу постановою від 11 липня 2007 року № 861/2007 затвердили Європейську процедуру розвʼязання дрібних позовів у країнах ЄС (The European Small Claims Procedure) зі змінами (Правила ESCP), що є альтернативою звичайному судовому процесові розгляду справ та застосовною з 1 січня 2009 року.

Правила ESCP визначають перелік позовів, що їх розглядають за процедурою розвʼязання дрібних позовів, та види позовів, які не можуть бути розглянуті за цією процедурою, зокрема: щодо статусу або правоздатності фізичних осіб, режиму майнових відносин подружжя, аліментних зобов’язань, спадкування; щодо нерухомого майна, за винятком грошових вимог; трудові спори і справи щодо соціального забезпечення; банкрутство; арбітраж; порушення недоторканності приватного життя і прав, пов’язаних із особою.

Із Правил ESCP убачається, що метою запровадження процедури розвʼязання дрібних позовів є покращення доступу до правосуддя, спрощення та скорочення строків розвʼязання дрібних позовів за допомогою зниження судових витрат, забезпечення швидкості та спрощення процедури визнання та виконання судових рішень, ухвалених за Правилами ESCP.

Установлення у процесуальному законі розміру ціни позову як критерію для віднесення справи до категорії малозначних має бути ґрунтовано на принципові домірності, що зобовʼязує державу визначити в Кодексі такий розмір ціни позову, який не буде надмірним для обраної мети та не спотворить розуміння справи як малозначної для особи, зазначив КСУ.

Детальніше про рішення КСУ «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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