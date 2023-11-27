Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заголовок – не більше восьми слів: які рекомендації з написання текстів зрозумілою мовою дав чиновникам Кабмін

Зокрема Кабмін рекомендував чиновникам зазначати імена у форматі «ім’я та прізвище» без використання ініціалів і писати назву місяця словами, а не цифрами.

Кабмін презентував зміни до закону про нацменшини і про медіа щодо виконання висновку Венеційської комісії і уточнення норм про російську мову

Законопроект Уряду внесений у контексті Висновку Венеційської комісії і, серед іншого, стосується окремого порядку застосування законів про нацменшини і про медіа стосовно російської мови.

Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для членства у НАТО Україні погодять список реформ.

В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.

КСУ дав Верховній Раді півроку для зміни підходу до визначення малозначних справ у ЦПК

У парламенту буде час до травня 2024 року, аби змінити норми Цивільного процесуального кодексу щодо визначення малозначних справ і забезпечення захисту прав споживачів.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

14:18, 27 листопада 2023
У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.
В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро
Джерело фото: depositphotos.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Конституційний Суд України відзначив дисбаланс в українському законодавчому регулюванні питання малозначних справ.

Так, КСУ у Рішенні № 10-р(ІІ)/2023 від 22 листопада щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах зауважив, що згідно з Європейською процедурою розвʼязання дрібних позовів у країнах ЄС (Правила ESCP) процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5 000 євро.

Водночас в Україні визначені в частині 6 статті 19 Цивільного процесуального кодексу розміри ціни позову як критерії віднесення справи до категорії малозначних становлять 268 400 грн та 671 000 грн. 

Так, згідно з пунктами 1, 5 ч. 6 статті 19 ЦПК малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму та справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму.

Отже, щоб цивільна справа не вважалася малозначною, ціна позову має становити за офіційним курсом Національного банку більше 6 801 євро, а у справах про захист прав споживачів – більше 17 002 євро.

Отже, як вказав КСУ, приписи пунктів 1, 5 частини шостої статті 19 ЦПК визначають грошовий критерій віднесення справ до категорії малозначних у розмірах, що перевищують аналогійний показник, установлений у Правилах ESCP.

Зазначимо, що Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу постановою від 11 липня 2007 року № 861/2007 затвердили Європейську процедуру розвʼязання дрібних позовів у країнах ЄС (The European Small Claims Procedure) зі змінами (Правила ESCP), що є альтернативою звичайному судовому процесові розгляду справ та застосовною з 1 січня 2009 року.

Правила ESCP визначають перелік позовів, що їх розглядають за процедурою розвʼязання дрібних позовів, та види позовів, які не можуть бути розглянуті за цією процедурою, зокрема: щодо статусу або правоздатності фізичних осіб, режиму майнових відносин подружжя, аліментних зобов’язань, спадкування; щодо нерухомого майна, за винятком грошових вимог; трудові спори і справи щодо соціального забезпечення; банкрутство; арбітраж; порушення недоторканності приватного життя і прав, пов’язаних із особою.

Із Правил ESCP убачається, що метою запровадження процедури розвʼязання дрібних позовів є покращення доступу до правосуддя, спрощення та скорочення строків розвʼязання дрібних позовів за допомогою зниження судових витрат, забезпечення швидкості та спрощення процедури визнання та виконання судових рішень, ухвалених за Правилами ESCP.

Установлення у процесуальному законі розміру ціни позову як критерію для віднесення справи до категорії малозначних має бути ґрунтовано на принципові домірності, що зобовʼязує державу визначити в Кодексі такий розмір ціни позову, який не буде надмірним для обраної мети та не спотворить розуміння справи як малозначної для особи, зазначив КСУ.

Детальніше про рішення КСУ «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду