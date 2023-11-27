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В Украине малозначительным делом по защите прав потребителя является дело до 17 тысяч евро, а в ЕС – до 5 тысяч евро

В ЕС процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, когда размер исковых требований не превышает 5000 евро, в Украине же малозначительным является дело о защите прав потребителей на сумму менее 17000 евро, - КСУ отметил дисбаланс.

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В Украине малозначительным делом по защите прав потребителя является дело до 17 тысяч евро, а в ЕС – до 5 тысяч евро

14:18, 27 ноября 2023
В ЕС процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, когда размер исковых требований не превышает 5000 евро, в Украине же малозначительным является дело о защите прав потребителей на сумму менее 17000 евро, - КСУ отметил дисбаланс.
В Украине малозначительным делом по защите прав потребителя является дело до 17 тысяч евро, а в ЕС – до 5 тысяч евро
Источник фото: depositphotos.com
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Конституционный Суд отметил дисбаланс в украинском законодательном регулировании вопроса малозначительных дел.

Так, КСУ в Решении № 10-р(II)/2023 от 22 ноября о гарантировании права на судебную защиту в малозначительных спорах отметил, что согласно Европейской процедуре разрешения мелких исков в странах ЕС (Правила ESCP) процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, когда размер исковых требований не превышает 5000 евро.

В то же время, в Украине определенные в части 6 статьи 19 Гражданского процессуального кодекса размеры цены иска как критерии отнесения дела к категории малозначительных составляют 268 400 грн и 671 000 грн.

Так, согласно пунктам 1, 5 ч. 6 статьи 19 ГПК, малозначительными делами являются дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума и дела о защите прав потребителей, цена иска в которых не превышает 250 размеров прожиточного минимума.

Следовательно, чтобы гражданское дело не считалось малозначительным, цена иска должна составлять по официальному курсу Национального банка более 6801 евро, а по делам о защите прав потребителей – более 17002 евро.

Следовательно, как указал КСУ, предписания пунктов 1, 5 части 6 статьи 19 ГПК определяют денежный критерий отнесения дел к категории малозначительных в размерах, превышающих аналогичный показатель, установленный в Правилах ESCP.

Отметим, что Европейский парламент и Совет Европейского Союза постановлением от 11 июля 2007 года № 861/2007 утвердили Европейскую процедуру разрешения мелких исков в странах ЕС (The European Small Claims Procedure) с изменениями (Правила ESCP), что является альтернативой обычному судебному процессу рассмотрения дел и применима с 1 января 2009 года.

Правила ESCP определяют перечень исков, рассматриваемых по процедуре разрешения мелких исков, и виды исков, которые не могут быть рассмотрены по этой процедуре, в частности: относительно статуса или правоспособности физических лиц, режима имущественных отношений супругов, алиментных обязательств, наследования; по недвижимому имуществу, за исключением денежных требований; трудовые споры и дела по социальному обеспечению; банкротство; арбитраж; нарушение неприкосновенности частной жизни и прав, связанных с личностью.

Из Правил ESCP усматривается, что целью введения процедуры разрешения мелких исков является улучшение доступа к правосудию, упрощение и сокращение сроков разрешения мелких исков посредством снижения судебных издержек, обеспечения скорости и упрощения процедуры признания и исполнения судебных решений, принятых по Правилам ESCP.

Установление в процессуальном законе размера цены иска как критерия для отнесения дела к категории малозначительных должно быть основано на принципиальных соразмерностях, обязывающих государство определить в Кодексе такой размер цены иска, который не будет чрезмерным для избранной цели и не исказит понимание дела как малозначимого для лица, отметил КСУ.

Детальнее о решении КСУ «Судебно-юридическая газета» писала ранее.

Автор: Наталя Мамченко

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