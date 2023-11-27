В Одессе нашли трех человек, замерзших насмерть во время непогоды

В Одессе трое одесситов замерзли насмерть во время непогоды, которая накрыла регион. Об этом сообщило издание «Думская».
В издании отмечают, что погибшие, вероятно, были бездомными. Все они без следов насильственной смерти.
«В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева - тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину», - говорится в сообщении.
Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.
В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП.
Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.
Добавим, в Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной.
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