В Одесі знайшли трьох людей, які замерзли на смерть під час негоди

Через негоду в Одесі загинуло троє осіб.

Фото: telegraf.com.ua

В Одесі троє одеситів замерзли на смерть під час негоди, яка вирує у регіоні. Про це повідомило видання «Думська».

У виданні зазначають, що загиблі, імовірно, були бездомними. Усі вони без слідів насильницької смерті.

«У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки і на Привокзальній площі — чоловіка», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.

Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

Додамо, в Одесі через сильний вітер впала 100-метрова труба котельні.

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