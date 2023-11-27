В Одесі знайшли трьох людей, які замерзли на смерть під час негоди

В Одесі троє одеситів замерзли на смерть під час негоди, яка вирує у регіоні. Про це повідомило видання «Думська».
У виданні зазначають, що загиблі, імовірно, були бездомними. Усі вони без слідів насильницької смерті.
«У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки і на Привокзальній площі — чоловіка», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.
На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.
Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.
Додамо, в Одесі через сильний вітер впала 100-метрова труба котельні.
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