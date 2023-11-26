На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП

На трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати. Унаслідок негоди в Одеській області, до районних відділів поліції надійшло 37 повідомлень про аварії, з яких три включають в себе повідомлення про наявність постраждалих осіб. За останніми даними, інциденти не призвели до смертей чи госпіталізації осіб, – повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Також зафіксовано ще 34 події ДТП, в яких не було постраждалих осіб:
- Біляївський район – 7 випадків;
- Усатівський район – 4 випадки;
- Чорноморський район – 1 випадок;
- Березівський район – 1 випадок;
- Іванівський район – 1 випадок;
- Білгород-Дністровський район – 5 випадків;
- Татарбунарський район – 1 випадок;
- Саратський район – 2 випадки;
- Ізмаїльський район – 3 випадки;
- Кілійський район – 2 випадки;
- Ренійський район – 2 випадки;
- Балтський район – 1 випадок;
- Любашівський район – 2 випадки;
- Захарівський район – 2 випадки.
Зазначимо, що з цих випадків:
- 6 стосуються ДТП з участю вантажівок;
- 5 випадків пов'язані з з'їздами з дороги рейсових автобусів.
Нагадаємо, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.
Крім того, на Одещині через потужну хуртовину перекрита траса Одеса-Рені. Ми публікували фото і відео.
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