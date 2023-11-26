На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП

На Одещині серед 37 повідомлень про ДТП, три – із постраждалими.

Джерело фото: ДСНС

На трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати. Унаслідок негоди в Одеській області, до районних відділів поліції надійшло 37 повідомлень про аварії, з яких три включають в себе повідомлення про наявність постраждалих осіб. За останніми даними, інциденти не призвели до смертей чи госпіталізації осіб, – повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також зафіксовано ще 34 події ДТП, в яких не було постраждалих осіб:

Біляївський район – 7 випадків;

Усатівський район – 4 випадки;

Чорноморський район – 1 випадок;

Березівський район – 1 випадок;

Іванівський район – 1 випадок;

Білгород-Дністровський район – 5 випадків;

Татарбунарський район – 1 випадок;

Саратський район – 2 випадки;

Ізмаїльський район – 3 випадки;

Кілійський район – 2 випадки;

Ренійський район – 2 випадки;

Балтський район – 1 випадок;

Любашівський район – 2 випадки;

Захарівський район – 2 випадки.

Зазначимо, що з цих випадків:

6 стосуються ДТП з участю вантажівок;

5 випадків пов'язані з з'їздами з дороги рейсових автобусів.

Нагадаємо, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

Крім того, на Одещині через потужну хуртовину перекрита траса Одеса-Рені. Ми публікували фото і відео.

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