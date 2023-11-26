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  1. В Україні

На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП

16:40, 26 листопада 2023
На Одещині серед 37 повідомлень про ДТП, три – із постраждалими.
На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП
Джерело фото: ДСНС
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На трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати. Унаслідок негоди в Одеській області, до районних відділів поліції надійшло 37 повідомлень про аварії, з яких три включають в себе повідомлення про наявність постраждалих осіб. За останніми даними, інциденти не призвели до смертей чи госпіталізації осіб, – повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також зафіксовано ще 34 події ДТП, в яких не було постраждалих осіб:

  • Біляївський район – 7 випадків;
  • Усатівський район – 4 випадки;
  • Чорноморський район – 1 випадок;
  • Березівський район – 1 випадок;
  • Іванівський район – 1 випадок;
  • Білгород-Дністровський район – 5 випадків;
  • Татарбунарський район – 1 випадок;
  • Саратський район – 2 випадки;
  • Ізмаїльський район – 3 випадки;
  • Кілійський район – 2 випадки;
  • Ренійський район – 2 випадки;
  • Балтський район – 1 випадок;
  • Любашівський район – 2 випадки;
  • Захарівський район – 2 випадки.

Зазначимо, що з цих випадків:

  • 6 стосуються ДТП з участю вантажівок;
  • 5 випадків пов'язані з з'їздами з дороги рейсових автобусів.

Нагадаємо, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

Крім того, на Одещині через потужну хуртовину перекрита траса Одеса-Рені. Ми публікували фото і відео.

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