В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП

В Одесской области среди 37 сообщений о ДТП, три - с пострадавшими.

Источник фото: ГСЧС

На трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать. В результате непогоды в Одесской области, в районные отделы полиции поступило 37 сообщений об авариях, из которых три включают в себя сообщения о наличии пострадавших лиц. По последним данным, инциденты не привели к смертям или госпитализации лиц, - сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Также зафиксировано еще 34 события ДТП, в которых не было пострадавших лиц:

- Беляевский район - 7 случаев;

- Усатовский район - 4 случая;

- Черноморский район - 1 случай;

- Березовский район - 1 случай;

- Ивановский район - 1 случай;

- Белгород-Днестровский район - 5 случаев;

- Татарбунарский район - 1 случай;

- Саратский район - 2 случая;

- Измаильский район - 3 случая;

- Килийский район - 2 случая;

- Ренийский район - 2 случая;

- Балтский район - 1 случай;

- Любашевский район - 2 случая;

- Захаровский район - 2 случая.

Отметим, что из этих случаев:

- 6 касаются ДТП с участием грузовиков;

- 5 случаев связаны со съездами с дороги рейсовых автобусов.

Напомним, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

Кроме того, в Одесской области из-за мощной метели перекрыта трасса Одесса-Рени. Мы публиковали фото и видео.

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