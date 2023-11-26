В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП

На трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать. В результате непогоды в Одесской области, в районные отделы полиции поступило 37 сообщений об авариях, из которых три включают в себя сообщения о наличии пострадавших лиц. По последним данным, инциденты не привели к смертям или госпитализации лиц, - сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Также зафиксировано еще 34 события ДТП, в которых не было пострадавших лиц:
- Беляевский район - 7 случаев;
- Усатовский район - 4 случая;
- Черноморский район - 1 случай;
- Березовский район - 1 случай;
- Ивановский район - 1 случай;
- Белгород-Днестровский район - 5 случаев;
- Татарбунарский район - 1 случай;
- Саратский район - 2 случая;
- Измаильский район - 3 случая;
- Килийский район - 2 случая;
- Ренийский район - 2 случая;
- Балтский район - 1 случай;
- Любашевский район - 2 случая;
- Захаровский район - 2 случая.
Отметим, что из этих случаев:
- 6 касаются ДТП с участием грузовиков;
- 5 случаев связаны со съездами с дороги рейсовых автобусов.
Напомним, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.
Кроме того, в Одесской области из-за мощной метели перекрыта трасса Одесса-Рени. Мы публиковали фото и видео.
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