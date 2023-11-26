Какие в Украине доступны возможности для женщин в бизнесе и при трудоустройстве: подробности

В Минэкономики назвали имеющиеся в Украине программы помощи женщинам в бизнесе.

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В Украине для женщин активно доступны различные грантовые программы и ваучеры на обучение, направленные на поддержку и стимулирование развития собственного бизнеса и образовательных возможностей. Об этом сообщила руководительница Министерства экономики Юлия Свириденко во время выступления на 7-м Украинском женском конгрессе, пишет Еспресо.

По словам Свириденко, правительство запустило различные грантовые инициативы прошлого года, которые стимулируют женщин начать или развивать собственный бизнес. Например, программа "Собственное дело" предоставляет возможность получить микрогрант до 250 тысяч гривен, а также предоставляет гранты до 8 миллионов гривен для развития бизнеса в перерабатывающей отрасли.

Кроме того, участницы боевых действий или жены военнослужащих могут получить до 1 миллиона гривен по ветеранской программе грантов.

Свириденко также подчеркнула успешность программы "Власна справа", где более 11 тысяч украинцев стали ее победителями, из которых 54% - женщины. Сейчас рассматривается план удвоения финансирования программы в следующем году для выделения примерно 14 тысяч грантов на сумму 3,5 миллиарда гривен.

К тому же украинцам также доступны ваучеры на обучение от Государственной службы занятости. Женщины, которые не могут найти работу по своей профессии, могут воспользоваться этой возможностью для освоения других профессий. Ваучер на обучение составляет почти 27 тысяч гривен, что можно потратить на саморазвитие и получение конкурентной профессии, более востребованной на рынке труда.

Одновременно Минэкономики привлекает партнеров для оказания поддержки в обучении и переквалификации. В частности, Projector Foundation, при поддержке Минэкономики, запустил проект бесплатного обучения женщин в сфере креативных и IT-индустрий. Эта инициатива предусматривает возможность бесплатного образования для 1000 украинок в течение года в этих секторах, включая внутренне перемещенных женщин и тех, кто имеет статус временной защиты за рубежом.

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