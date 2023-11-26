Які в Україні доступні можливості для жінок у бізнесі та при працевлаштуванні: подробиці

В Мінекономіки назвали наявні в Україні програми допомоги жінкам у бізнесі.

Джерело фото: womo.ua

В Україні для жінок активно доступні різноманітні грантові програми та ваучери на навчання, спрямовані на підтримку та стимулювання розвитку власного бізнесу та освітніх можливостей. Про це повідомила очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко під час виступу на 7-му Українському жіночому конгресі, пише Еспресо.

За словами Свириденко, уряд запустив різноманітні грантові ініціативи минулого року, які стимулюють жінок розпочати чи розвивати власний бізнес. Наприклад, програма "Власна справа" надає можливість отримати мікрогрант до 250 тисяч гривень, а також надає гранти до 8 мільйонів гривень для розвитку бізнесу в переробній галузі.

Крім того, учасниці бойових дій або дружини військовослужбовців можуть отримати до 1 мільйона гривень за ветеранською програмою грантів.

Свириденко також підкреслила успішність програми "Власна справа", де понад 11 тисяч українців стали її переможцями, з яких 54% - жінки. Зараз розглядається план подвоєння фінансування програми наступного року для виділення приблизно 14 тисяч грантів на суму 3,5 мільярда гривень.

До того ж українцям також доступні ваучери на навчання від Державної служби зайнятості. Жінки, які не можуть знайти роботу за своєю професією, можуть скористатися цією можливістю для опанування інших професій. Ваучер на навчання становить майже 27 тисяч гривень, що можна витратити на саморозвиток та здобуття конкурентного фаху, більш затребуваного на ринку праці.

Одночасно Мінекономіки залучає партнерів для надання підтримки в навчанні та перекваліфікації. Зокрема, Projector Foundation, за підтримки Мінекономіки, запустив проєкт безкоштовного навчання жінок у сфері креативних та IT-індустрій. Ця ініціатива передбачає можливість безкоштовної освіти для 1000 українок протягом року у цих секторах, включаючи внутрішньо переміщених жінок та тих, хто має статус тимчасового захисту за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.