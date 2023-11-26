Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова рекомендовано звільнити

В діях голови ДСА щодо підбурювання до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду встановили наявність дисциплінарного проступку, але його захист каже про провокацію.

Суд визнав дії інспектора з паркування, який забрав автомобіль на штрафний майданчик, незаконними та зобов’язав компенсувати водію всі витрати

Водій встиг добігти до авто перед евакуацією на штрафний майданчик, але інспектор з паркування все ж вирішив забрати автомобіль.

Сервісний центр відмовив громадянину в обміні посвідчення водія радянського зразка: рішення суду

Суд зазначив, що позивач є громадянином України, а Україна є учасником Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року.

Масштаб застосування тяжких покарань за крадіжку мимоволі нагадує застосування «закону про 5 колосків», - судді ВС звернули увагу на проблему тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану»

Збільшення кількості вироків з двозначного до чотиризначного числа неможливо пояснити інакше, ніж застосуванням ознаки «в умовах воєнного стану», - колегія суддів Касаційного кримінального суду ВС передала справу на Об’єднану палату.

Окрема ухвала як спосіб реагування суду на безпідставні апеляційні та касаційні скарги владного суб’єкта, - позиція Верховного Суду

Принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами як засадничий принцип адміністративного судочинства: позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Терміни перебування на обліку у статусі безробітного: роз'яснення

23:00, 26 листопада 2023
Хто може отримати статус зареєстрованого безробітного та як це визначається відповідно до закону.
Терміни перебування на обліку у статусі безробітного: роз'яснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, хто може отримати статус зареєстрованого безробітного та як це визначається відповідно до закону.

Зареєстрований безробітний – особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи

Хто може набути статус зареєстрованого безробітного?

  1. особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема за віком, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
  2. особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;
  3. особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників;
  4. одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

Терміни перебування на обліку у статусі зареєстрованого безробітного не встановлені, натомість в законодавстві визначені терміни виплати допомоги по безробіттю.

Які умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю?

Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю – це питання, яке стосується багатьох громадян. Давайте розглянемо, як саме визначається право на цю допомогу та що впливає на терміни її виплати.

Право на отримання допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу осіб, визнаних безробітними, чий стаж протягом останніх 12 місяців склав не менше 7 місяців згідно з даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі перерви у страховому стажі з поважних причин особа зберігає право на допомогу по безробіттю, якщо протягом місяця після закінчення перерви вона зареєструвалась в установленому порядку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, яка відповідає за зайнятість населення та трудову міграцію, як безробітна.

Ці умови та терміни виплати допомоги по безробіттю зафіксовані відповідно до діючого законодавства, зокрема у Законі України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та інших відповідних нормативно-правових актах.

Поважними причинами є:

  • навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, клінічній ординатурі, асистентурі-стажуванні, аспірантурі, докторантурі з денною або дуальною формою здобуття освіти;
  • строкова військова служба;
  • здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;
  • періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску;
  • позбавлення особистої свободи особи, стосовно якої згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • інші поважні причини, передбачені законодавством України.

Як визначається тривалість виплати допомоги по безробіттю?

Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 та в абзаці першому частини третьої статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, тривалість виплати допомоги по безробіттю визначається залежно від страхового стажу:

  • до 3 років – 180 календарних днів;
  • від 3 до 6 років – 210 календарних днів;
  • від 6 до 12 років – 240 календарних днів;
  • від 12 до 18 років – 270 календарних днів;
  • від 18 до 24 років – 300 календарних днів;
  • від 24 до 30 років – 330 календарних днів;
  • понад 30 років – 360 календарних днів.

Для осіб передпенсійного віку (за два роки до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу, визначених частинами першою – четвертою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

В умовах воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) -360 календарних днів.

Допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного.

Які підстави для припинення виплат допомоги по безробіттю?

  • закінчення строку виплати по безробіттю;
  • припинення реєстрації безробітного відповідно до статті 45 Закону України “Про зайнятість населення”;
  • з 31 календарного дня від дня перетину зареєстрованим безробітним державного кордону України у разі безперервного перебування ним за кордоном понад 30 календарних днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду