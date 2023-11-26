Заплатили за доставку газу не на той рахунок: як повернути гроші

Для повернення грошей слід надати певні документи.

До «Нафтогазу» продовжують приєднувати споживачів різних облгазів, і люди не завжди вчасно дізнаються про зміну постачальника. Що ж робити, якщо сплатили не на той рахунок. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Покрокова інструкція:

Треба звернутись до компанії (вашого облгазу), яка отримала оплату.

Надати копії паспорту, ідентифікаційного коду, квитанцію про платіж, а також довідку із банку про реквізити для переказу вам коштів.

На них після розгляду вашої заявки перекажуть кошти.

Коли ви отримаєте гроші, їх треба буде переказати на рахунок «Нафтогазу».

Якщо у вас залишилися питання, в «Нафтогазі» працюють «гарячі телефонні лінії»:

(066) 300-2-888;

(098) 300-2-888;

(093) 300-2-888.

У «Нафтогазі» нагадують тим, у кого немає інтернету: паперові платіжки формуються і направляються після 20-го числа кожного місяця до відділень «Укрпошти». За ними можна розрахуватися за газ.

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