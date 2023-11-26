Заплатили за доставку газа не на тот счет: как вернуть деньги

К «Нафтогазу» продолжают присоединять потребителей разных облгазов, и люди не всегда вовремя узнают об изменении поставщика. Что же делать, если заплатили не тот счет. Об этом сообщает издание "На пенсии".
Пошаговая инструкция:
- Надо обратиться к компании (вашему облгазу), которая получила оплату.
- Предоставить копии паспорта, идентификационного кода, квитанцию о платеже, а также справку из банка о реквизитах для перевода вам средств.
- На них после рассмотрения вашей заявки перескажут деньги.
- Когда вы получите деньги, их нужно будет перевести на счет «Нефтегаза».
Если у вас остались вопросы, в «Нефтегазе» работают «горячие телефонные линии»:
- (066) 300-2-888;
- (098) 300-2-888;
- (093) 300-2-888.
В «Нафтогазе» напоминают тем, у кого нет интернета: бумажные платежки формируются и направляются после 20 числа каждого месяца в отделения «Укрпочты». По ним можно рассчитаться за газ.
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