Заплатили за доставку газа не на тот счет: как вернуть деньги

Для возврата денег следует предоставить документы.

К «Нафтогазу» продолжают присоединять потребителей разных облгазов, и люди не всегда вовремя узнают об изменении поставщика. Что же делать, если заплатили не тот счет. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Пошаговая инструкция:

Надо обратиться к компании (вашему облгазу), которая получила оплату.

Предоставить копии паспорта, идентификационного кода, квитанцию о платеже, а также справку из банка о реквизитах для перевода вам средств.

На них после рассмотрения вашей заявки перескажут деньги.

Когда вы получите деньги, их нужно будет перевести на счет «Нефтегаза».

Если у вас остались вопросы, в «Нефтегазе» работают «горячие телефонные линии»:

(066) 300-2-888;

(098) 300-2-888;

(093) 300-2-888.

В «Нафтогазе» напоминают тем, у кого нет интернета: бумажные платежки формируются и направляются после 20 числа каждого месяца в отделения «Укрпочты». По ним можно рассчитаться за газ.

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