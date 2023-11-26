В Карпатах ударил 16-градусный мороз: снежное фото с вершины горы Пип Иван

Украинские Карпаты окутала настоящая зима.

Иллюстративное фото Источник: firtka.if.ua

В воскресенье, 26 ноября, в украинских Карпатах усилился мороз. На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -16°. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

«На горе Поп Иван Черногорский облачно. Туман (видимость до 50 м). Ветер северный, 15 м/с. Температура воздуха -16°С», - сообщили спасатели обстановку по состоянию на утро.

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