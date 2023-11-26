Внезапно перестали начислять пенсию: какие причины

Начисление пенсий может быть прекращено в некоторых случаях.

Фото: slovoidilo.ua

Некоторым украинцам могут внезапно перестать выплачивать пенсию. Профильное издание «На пенсии» рассказало, какие есть причины.

Согласно статье 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», начисление пенсий могут прекратить в следующих случаях:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом.

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и условий для возобновления ее выплаты.

Раньше мы писали, может ли выплачиваться пенсия по доверенности.

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