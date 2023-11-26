В Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов

В то же время, детские садики в Одессе будут работать.

Фото: dumskaya.net

Все школы Одессы завтра будут работать в дистанционном режиме из-за ухудшения погоды. Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

«Вниманию родителей школьников города Одессы!

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет работать очередной класс на каждой параллели.

Детские садики будут работать. Рекомендуем оставить ребенка дома при такой возможности», — отметила Буйневич.

Напомним, что в Одесской области из-за мощной метели перекрыта трасса Одесса-Рени. Мы публиковали фото и видео.

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