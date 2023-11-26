В рф объявили в розыск пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна

Один из российских судов в середине ноября 2023 года также принял решение о заочном аресте Стоуна – по статье о содействии терроризму.

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск пресс-секретаря компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram, Энди Стоуна. Об этом сообщают росСМИ.

Карточка Энди Стоуна появилась в базе еще в феврале 2023 года.

Сообщается, что один из российских судов в середине ноября 2023 года также принял решение о заочном аресте Стоуна – по статье о содействии терроризму.

Именно по этой статье 11 марта 2022 года следственный комитет рф возбудил дело из-за решения Meta не блокировать пользователей Facebook и Instagram, которые якобы призывают к «смерти российских захватчиков». В тот же день действие новых правил было ограничено только территорией Украины.

Также ведомство страны-агрессора упоминало в пресрелизе об уголовном деле имя Стоуна, объявившего со своей страницы в твиттере о нововведениях Meta.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.