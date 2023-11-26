Бывший офицер, осужденный за убийство афроамериканца, получил ножевое ранение в тюрьме США

В США в тюрьме серьезно ранили ножом бывшего полицейского, сейчас он находится в больнице.

В федеральной тюрьме в Аризоне бывшего полицейского Дерека Шовина, который был осужден за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, ранили ножом, сообщил Офис генерального прокурора. Нападение произошло 24 ноября. Представительство прокуратуры подтвердило, что осужденный находится в стабильном состоянии, - сообщает CNN.

Сотрудники тюрьмы немедленно вмешались, чтобы оказать помощь раненому и доставили его в больницу для медицинской помощи. В результате инцидента ни один из работников тюрьмы не пострадал. С субботы посещение в тюрьме временно приостановлено.

Дерек Шовин получил серьезное ранение, однако ожидается, что он выживет.

Адвокат бывшего полицейского, Грег Эриксон, сообщил представителям СМИ, что пока что не удалось связаться со своим клиентом.

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