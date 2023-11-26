На трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать, видео

В соцсетях публикуют фото и видео снежного коллапса, который уже происходит на трассе в Киев.

На Киевщину приближается непогода. Синоптики прогнозируют снегопады, гололед и метели в воскресенье и понедельник. Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко призывает граждан области воздержаться от поездок

"Поэтому прошу каждого жителя области заранее позаботиться не только о себе. Помогите тем, кто в случае ухудшения погоды не сможет самостоятельно добраться до магазина или аптеки. Закупите им все необходимое. Автовладельцев также попрошу, по возможности, воздержаться от поездок в эти дни", - сказал Кравченко.

Киевская ОГА уже выдала соответствующие поручения службам, чтобы быть готовыми к возможным непогоде.

Все оперативные службы Киевской области переведены в режим круглосуточного дежурства. Службы восстановления и развития инфраструктуры Киевщины, Национальная полиция и ГУ ГСЧС обеспечат постоянный мониторинг и координацию мер безопасности на автодорогах общего пользования, а также готовность к аварийно-спасательным работам в случае необходимости.

Кравченко также подчеркнул необходимость обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в районах области. В случае необходимости планируется оперативное развертывание дополнительных пунктов несокрушимости и обогрева.

Напомним, что в Одесской области из-за мощной метели перекрыта трасса Одесса-Рени. Мы публиковали фото и видео.

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