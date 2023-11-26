Российские ПВО в Украине: британская разведка назвала причину передислокации

Британская разведка опираясь на движения российских самолетов отмечает о возможном перемещении систем ПВО.

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Вероятно, россия переместила стратегические системы противовоздушной обороны С-400 из Калининграда, города на балтийском побережье рф, на фронт в Украину с целью компенсации недавних потерь, - отмечается в отчете Министерства обороны Великобритании.

Данные министерства обороны Великобритании указывают на движения российского воздушного транспорта до ноября 2023 года, свидетельствующие о возможном перемещении систем С-400.

Согласно информации британской разведки, Калининград для россии является важным стратегически чувствительным регионом из-за своего расположения, гранича с тремя сторонами с государствами-членами НАТО.

"Тот факт, что минобороны россии, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, которую вызвала война для некоторых ключевых современных возможностей России", - отметило Министерство обороны Великобритании.

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