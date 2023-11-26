Оккупанты заселились в ваше помещение: что делать

Если оккупанты незаконно заселились в ваше жилье, необходимо обратиться к правоохранителям.

В случае незаконного заселения оккупантов в жилье, пострадавшие должны известить правоохранительные органы даже в случае, если это произошло раньше.

Центр прав человека ZMINA предоставил рекомендации украинцам, которые оказались в подобной ситуации.

Пострадавшим рекомендуется немедленно обратиться в правоохранительные органы - Национальную полицию или Службу безопасности Украины.

В заявлении о преступлении важно указать личные данные и прикрепить любые документы, подтверждающие право собственности на жилье. Также к заявлению можно добавить фото или описание внешнего вида помещения, указать детали правонарушения и информацию о лицах, которые проникли в жилье.

Одной из возможных форм оповещения является обращение в Нацполицию по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции, адрес и контакты которого можно узнать на официальной карте. Также можно обратиться в Службу безопасности Украины по телефону: (044) 256-99-91 или на электронную почту: [email protected].

Необходимо также помнить, что заявление о преступлении могут подать не только сами потерпевшие, но и их родственники, друзья, знакомые или свидетели происшествия.

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