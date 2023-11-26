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  1. В мире

В США один из штатов планирует запретить дискриминацию людей с избыточным весом

14:43, 26 ноября 2023
Колорадо работает над законопроектом, направленным на запрет фетфобии – дискриминации и травли людей с избыточным весом
В США один из штатов планирует запретить дискриминацию людей с избыточным весом
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В штате Колорадо работают над законопроектом, направленным на запрет фетфобии – дискриминации и травли людей с избыточным весом. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что у Колорадо самый низкий уровень ожирения в стране – 25 процентов.

Документ инициировали после того, как в Нью-Йорке на днях вступил в силу законопроект, запрещающий компаниям увольнять сотрудников из-за их веса или платить им меньше, чем «худым коллегам».

По информации издания, в США – самый высокий уровень ожирения среди всех развитых стран – 39,6%. Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) свидетельствуют, что Западная Вирджиния имеет самый высокий уровень ожирения в США с показателем в 41 процент, несколько ниже показатели в Луизиане, Оклахоме и Миссисипи.

Отмечается, что из 10 штатов США, где наименьший процент граждан с ожирением, пять предложили законопроекты, запрещающие дискриминацию по весу, в то время как ни один из 10 штатов с высоким уровнем ожирения этого не сделал.

К примеру, Верховный суд Техаса (Техас – один из штатов с высоким уровнем ожирения) постановил, что «вес не должен быть защищен статьей, если она не классифицируется с медицинской точки зрения как инвалидность».

Постановлению предшествовало обращение в суд 28-летней женщины с избыточным весом, которая утверждала, что ее незаконно уволили с должности врача скорой помощи из-за опасений, что она не сможет работать полноценно.

Глава правления Коалиции за борьбу с ожирением Кристал Хартман говорит, что активисты пытаются изменить представление о том, что люди с ожирением сами виноваты в избыточном весе и не должны защищать себя от дискриминации.

«История ожирения состоит в том, что большинство людей думали, что это вина самого человека, что они умышленно сделали это с собой, они ленивы, они едят McDonald's 10 раз в день», – говорит Хортман.

«Конечно, следить за едой, заниматься физическими упражнениями – это важно, но действительно стройность или избыточный вес – это все физиологически», — считает Председатель правления Коалиции за борьбу с ожирением.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке был принят закон, запрещающий дискриминацию по весу и росту.

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