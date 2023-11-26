В США один із штатів планує заборонити дискримінацію людей з надмірною вагою

Колорадо працює над законопроєктом, спрямованим на заборону фетфобії – дискримінації і цькувань людей із надмірною вагою

У штаті Колорадо працюють над законопроєктом, спрямованим на заборону фетфобії – дискримінації і цькувань людей із надмірною вагою. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що Колорадо має найнижчий рівень ожиріння в країні – 25 відсотків.

Документ ініціювали після того, як у Нью-Йорку днями набув чинності законопроєкт, що забороняє компаніям звільняти співробітників через їхню вагу або платити їм менше, ніж «худим колегам».

За інформацією видання, у США – найвищий рівень ожиріння серед усіх розвинених країн – 39,6%. Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) свідчать, що Західна Вірджинія має найвищий рівень ожиріння в США з показником у 41 відсоток, дещо нижчі показники у Луїзіані, Оклахомі і Міссісіпі.

Зазначається, що із 10 штатів США, де найменший відсоток громадян з ожирінням, п'ять запропонували законопроєкти, які забороняють дискримінацію за вагою, тоді як жоден із 10 штатів з найвищим рівнем ожиріння цього не зробив.

До прикладу, Верховний суд Техасу (Техас – один із штатів з найвищим рівнем ожиріння) постановив, що «вага не повинна бути захищена статтею, якщо вона не класифікується з медичної точки зору як інвалідність».

Постанові передувало звернення до суду 28-річної жінки з надмірною вагою, яка стверджувала, що її незаконно звільнили з посади лікаря швидкої допомоги через побоювання, що вона не зможе працювати повноцінно.

Голова правління Коаліції за боротьбу з ожирінням Крістал Хартман каже, що активісти намагаються змінити уявлення про те, що люди з ожирінням самі винні у надмірній вазі і не повинні захищати себе від дискримінації.

«Історія ожиріння полягає в тому, що більшість людей думали, що це провина самої людини, що вони навмисне зробили це з собою, вони ліниві, вони їдять McDonald's 10 разів на день», – каже Хортман.

«Звичайно, стежити за їжею, займатися фізичними вправами – це важливо, але насправді стрункість чи надмірна вага – це все фізіологічно», — вважає Голова правління Коаліції за боротьбу з ожирінням.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку ухвалили закон, який забороняє дискримінацію за вагою та зростом.

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