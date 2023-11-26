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  1. В Україні

Київ обмежує в'їзд транспорту через сильну хуртовину і снігові замети

14:15, 26 листопада 2023
Очікується ускладнення погодних умов у найближчі два дні, 26-27 листопада.
Київ обмежує в'їзд транспорту через сильну хуртовину і снігові замети
Фото: КМДА
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У Києві прогнозують ускладнення погодних умов у найближчі два дні, 26-27 листопада. Через сильну хуртовину і снігові замети місцева влада обмежує в'їзд транспорту до столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«27 листопада, в понеділок, задля уникнення заторів на дорогах та для вільного руху снігоприбиральної техніки буде обмежений в'їзд до міста великогабаритного транспорту», - йдеться у повідомленні.

Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. Аварійні, комунальні та дорожні служби міста готові до ліквідації наслідків негоди.

«Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби  не заважати спецтехніці», - додали у КМВА.

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