Киев ограничивает въезд транспорта из-за сильной метели и снежных заносов

Ожидается усложнение погодных условий в ближайшие два дня, 26-27 ноября.

Фото: КМДА

В Киеве прогнозируют усложнение погодных условий в ближайшие два дня, 26-27 ноября. Из-за сильной метели и снежных заносов местные власти ограничивают въезд транспорта в столицу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

«27 ноября, в понедельник, во избежание пробок на дорогах и для свободного движения снегоуборочной техники будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта», - говорится в сообщении.

Сложные погодные условия могут привести к усложнению транспорта, коммунальных и энергетических предприятий. Аварийные, коммунальные и дорожные службы города готовы ликвидировать последствия непогоды.

«Настойчиво просим водителей без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике», - добавили в КМВА.

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