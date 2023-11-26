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В Одесской области мощная метель: перекрыта трасса Одесса-Рени, фото и видео

12:20, 26 ноября 2023
В сети публикуют кадры снежного апокалипсиса на дорогах Одесской области.
В Одесской области мощная метель: перекрыта трасса Одесса-Рени, фото и видео
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В воскресенье, 26 ноября, в Одессе и области значительно ухудшилась погода. Регион засыпает снегом, на дорогах образовался гололед.

Поэтому на двух трассах перекрыли движение, в частности трассу Одесса-Рени перекрыли для всех видов транспорта.

Фото и видео снега в Одесской области публикуют местные СМИ и телеграмм-каналы. Как сообщает Общественное, часть области осталась без света из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Одесской области ожидаются метели, гололедица и шквальный ветер до 25-30 м/с. В сети публикуют кадры, на которых видно, что регион активно засыпает снегом, особенно Измаильский район.

В горсовете Одессы также предупреждают об гололедице на Киевском и Тираспольском шоссе, а также Шкодовой горе.

Между тем, в Службе восстановления развития инфраструктуры заявили, что из-за ухудшения погоды на трассе М-28 Одесса - Южное - /М-14/ (объезд Одессы) перекрыли движение для грузовиков. Ограничения ввели в 8:30, они будут действовать не менее 12 часов.

Трассу М-15 Одесса-Рени полностью перекрыли для всех видов транспорта. Также введены ограничения в движении для грузовиков на автодороге М-05 Киев – Одесса.

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