Турцию «лихорадит»: в стране бурлит одновременно мощное наводнение и ураган, фото и видео

В воскресенье, 26 ноября, Турцию одновременно накрыли мощное наводнение и сокрушительный ураган. Фото и видео публикуют в сети.
Так, из-за шторма и сильного дождя в Измире затопило дороги, квартиры и магазины.
В то же время по Стамбулу, Анкаре и Даламану пронесся торнадо – срывал крыши и вырывал деревья с корнями.
Отмечается, что во время смерча в регионе Мугла выпал град размером с яйцо, затем снег. Это очень редкое явление для курортного региона.
Ветер был 150 км/час, который свалил деревья, биг-борды, столбы, оставил без электричества дома.
Сообщается, что жертв нет. Сумма ущерба оценивается.
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