Турцию «лихорадит»: в стране бурлит одновременно мощное наводнение и ураган, фото и видео

По некоторым городам пронесся торнадо – срывал крыши и вырывал деревья с корнями.

В воскресенье, 26 ноября, Турцию одновременно накрыли мощное наводнение и сокрушительный ураган. Фото и видео публикуют в сети.

Так, из-за шторма и сильного дождя в Измире затопило дороги, квартиры и магазины.

В то же время по Стамбулу, Анкаре и Даламану пронесся торнадо – срывал крыши и вырывал деревья с корнями.

Отмечается, что во время смерча в регионе Мугла выпал град размером с яйцо, затем снег. Это очень редкое явление для курортного региона.

Ветер был 150 км/час, который свалил деревья, биг-борды, столбы, оставил без электричества дома.

Сообщается, что жертв нет. Сумма ущерба оценивается.

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