В Киеве произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с грузовиком, фото

В результате аварии водитель легковушки Renault Logan погиб на месте.

В Дарницком районе Киева произошла смертельная авария. 25 ноября на Бориспольском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате ДТП водитель легковушки Renault Logan погиб на месте.

Как сообщили спасатели, тело мужчины спасатели деблокировали с изуродованным авто с помощью гидро и электроинструмента.

Также в легковушке ехали пассажиры: женщина и двое детей. Их забрала скорая. Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП.

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