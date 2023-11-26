Группа стран Евросоюза выступает за смягчение санкций против России в новом пакете, — СМИ

12-й пакет санкций направлен на борьбу с обходом запрета на импорт ключевых товаров через третьи страны.

Ряд «больших стран» Европейского Союза добивается смягчения санкций против россии в 12-м пакете, который направлен на борьбу с обходом запрета импорта ключевых товаров через третьи страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о планируемых ограничениях, которые запретят покупать через компании-посредники, зарегистрированные в третьих странах, некоторые ключевые товары, такие как полупроводники, которые могут использоваться для военного производства.

По плану компании-экспортеры таких товаров должны перед продажей вносить определенную сумму на депозитный счет.

Если выяснится, что продукция предназначена для россии и обходит санкции, то, по меньшей мере, половина этой суммы должна пойти в специальный фонд для поддержки Украины, а контракт должен быть расторгнут.

Кроме того, экспортеры в новом пакете обяжут сообщать о нарушении санкций компаниями из третьих стран.

Неназванные «большие страны» ЕС, как говорят источники, сомневаются в реализации такого плана и опасаются, что такой шаг сделает продукцию европейских компаний менее конкурентоспособной. Они хотят сократить перечень товаров, подпадающих под ограничения.

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