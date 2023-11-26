Действительно ли россия может построить подводный тоннель в оккупированный Крым: оценка ВМС

В Военно-морских силах отметили, что страна-агрессор не сможет скрыть свое незаконное строительство.

Стало известно, действительно ли россия может построить подводный тоннель во временно оккупированный Крым. Ранее газета Washington Post написала, что рф и Китай обсудили проект подводного тоннеля в оккупированный Крым. Они надеются создать транспортный маршрут, защищенный от атак со стороны Украины.

Так, россия не сможет скрыть свое незаконное строительство подводного тоннеля во временно оккупированный Крым. Об этом сказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

«Конечно, это невозможно скрыть подобные масштабные проекты. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому независимо от того, правдива ли ситуация, или планировалась. Скрыть это невозможно», - сказал Плетенчук.

По его словам, строительство подобных проектов даже в развитых странах занимает несколько лет. Также имеет большое значение стоимость сооружения такого тоннеля. Однако в ВМС считают подобный проект не жизнеспособным.

«Проверить эту информацию (о планах строительства тоннеля в Крым), но сам проект не выглядит жизнеспособным», - подытожил Плетенчук.

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