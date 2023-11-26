Чи справді росія може побудувати підводний тунель до окупованого Криму: оцінка ВМС

У Військово-морських силах зазначили, що країна-агресор не зможе приховати своє незаконне будівництво.

Стало відомо, чи справді рф може побудувати підводний тунель до тимчасово окупованого Криму. Раніше газета Washington Post написала, що росія і Китай обговорили проект підводного тунелю в окупований Крим. Вони сподіваються створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України.

Так, росія не зможе приховати своє незаконне будівництво підводного тунелю до тимчасово окупованого Криму. Про це сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Звісно, що це неможливо приховати подібні масштабні проекти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася. Приховати це неможливо», - сказав Плетенчук.

За його словами, будівництво подібних проектів навіть у розвинених країнах займають декілька років. Також має важливе значення вартість спорудження такого тунелю. Однак у ВМС вважають подібний проект не життєздатним.

«Перевірити цю інформацію (про плани будування тунелю до Криму), але сам проєкт не виглядає життєздатним», - підсумував Плетенчук.

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