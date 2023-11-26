Українці за кордоном вже оформили близько 600 тисяч паспортів: деталі

Наразі оформити документи можна у Польщі, Словаччині, Чехії, Туреччині, Німеччині, Іспанії та Італії.

Українці за кордоном вже оформили понад пів мільйона паспортних документів. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.

Майже півтора року минуло від старту проєкту зі швидкого забезпечення українців за кордоном паспортними документами. За цей час працівники ДП «Документ» оформили близько 600 тисяч паспортів.

Понад 150 тисяч наших співвітчизників отримали ID-картку, більш ніж 420 тисяч – закордонний паспорт.

Крім того, понад 100 тисяч громадян скористалися послугою одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Як відомо, наразі оформити документи можна у Польщі, Словаччині, Чехії, Туреччині, Німеччині, Іспанії та Італії.

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