Украинцы за границей уже оформили около 600 тысяч паспортов: детали

Оформить документы можно в Польше, Словакии, Чехии, Турции, Германии, Испании и Италии.

Украинцы за границей уже оформили более полумиллиона паспортных документов. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

Около полутора лет прошло от старта проекта по быстрому обеспечению украинцев за границей паспортными документами. За это время работники ГП "Документ" оформили около 600 тысяч паспортов.

Более 150 тысяч наших соотечественников получили ID-карту, более 420 тысяч – загранпаспорт.

Кроме того, более 100 тысяч граждан воспользовались услугой одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Как известно, оформить документы можно в Польше, Словакии, Чехии, Турции, Германии, Испании и Италии.

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