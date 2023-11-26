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Масштаб применения тяжких наказаний за кражу непроизвольно напоминает применение «закона о 5 колосках», - судьи ВС обратили внимание на проблему толкования признака «в условиях военного положения»

Увеличение количества приговоров с двузначного до четырехзначного числа невозможно объяснить иначе, чем применением признака «в условиях военного положения», - коллегия судей Кассационного уголовного суда ВС передала дело на Объединенную палату.

Отдельное определение как способ реагирования суда на безосновательные апелляционные и кассационные жалобы властного субъекта - позиция Верховного Суда

Принцип недопустимости злоупотребления процессуальными правами как основополагающий принцип административного судопроизводства: позиция Верховного Суда.

Верховная Рада приняла закон о дальнейшей судьбе судей Верховного Суда Украины, а также судей высших спецсудов

Судей ВССУ, ВХСУ, ВАСУ приравняют по уровню денежного довольствия к судьям Высшего антикоррупционного суда, - Рада приняла закон о внесении изменений в закон о судоустройстве относительно статуса судей Верховного Суда Украины и высших спецсудов.

Судьи КАС ВС должны решать вопрос возвращения искового заявления коллегиально, а не единолично, - Большая Палата

Вопрос о возвращении искового заявления должен решать коллегиальный состав суда, определенный по результатам автоматизированного распределения дела, - БП ВС.

Законопроект об отделении САП от Офиса Генпрокурора принят за основу – ко второму чтению туда планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которую планируют вывести из структуры Офиса Генерального прокурора.

  1. В Украине

Украинцы за границей уже оформили около 600 тысяч паспортов: детали

10:20, 26 ноября 2023
Оформить документы можно в Польше, Словакии, Чехии, Турции, Германии, Испании и Италии.
Украинцы за границей уже оформили около 600 тысяч паспортов: детали
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Украинцы за границей уже оформили более полумиллиона паспортных документов. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

Около полутора лет прошло от старта проекта по быстрому обеспечению украинцев за границей паспортными документами. За это время работники ГП "Документ" оформили около 600 тысяч паспортов.

Более 150 тысяч наших соотечественников получили ID-карту, более 420 тысяч – загранпаспорт.

Кроме того, более 100 тысяч граждан воспользовались услугой одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Как известно, оформить документы можно в Польше, Словакии, Чехии, Турции, Германии, Испании и Италии.

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