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  1. В Украине

Сотрудники ТЦК могут получить новые права: что изменится и как будут вручать повестки

09:40, 26 ноября 2023
Работникам ТЦК законодательно разрешат останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки.
Сотрудники ТЦК могут получить новые права: что изменится и как будут вручать повестки
Фото: vinnitsa.info
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В Украине сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права останавливать военнообязанных прямо среди улицы, чтобы проверить документы и вручить повестку. Однако вскоре они смогут так поступать, если соответствующие права будут прописаны в законе. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире Radio NV.

По его словам, уже до конца 2023 года с участием Минобороны и Генштаба такой законопроект будет разработан.

Нардеп признал, что почти за два года всеобщей мобилизации, продолжающейся из-за полномасштабной войны, в Украине нет четкой определенности относительно законности действий работников Терцентров комплектования и военнообязанных граждан, которых они «стараются» мобилизовать.

«Фактически работник ТЦК не имеет никакого права остановить человека, вручить ему повестку, требовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-нибудь центром скандала», – отметил Костенко.

Он убежден, что в таких ситуациях следует с пониманием относиться к сотрудникам ТЦК, которые «имеют план» по мобилизации. Так же и к людям, которых «незаконно пытаются призвать», хотя у них, согласно Конституции, есть такая ответственность – защищать страну.

Так, заявил парламентарий, уже до конца года специалисты Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины разработают проект закона, который расширит права работников ТЦК и СП.

«Они смогут вести аудио и видеозаписи, проверять приписные и документы», - добавил Костенко.

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